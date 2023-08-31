Идеальный завтрак на скорую руку: готовим пышные сырники за 15 минут — вкусно и полезно

Вот-вот начнется новый учебный год. Времени для приготовления завтраков будет еще меньше. Ведь нужно не только накормить ребенка, но и собрать его в школу. Запишите этот рецепт сырников на скорую руку, он вас очень выручит в подобный момент.

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Вам потребуется: 200 граммов творога, 1 столовая ложка сахарного песка, 2 столовые ложки муки, 1 яйцо.

Для начала достаньте продукты из холодильника. Чтобы сырники получились идеальными, нужно брать ингредиенты комнатной температуры.

Смешайте продукты в глубокой миске. Не забудьте перед этим пропустить творог и муку через сито. Сформируйте из полученной массы сырники. Обваляйте заготовки в муке и отправьте их на горячую сковородку. Жарить творожные шайбочки нужно не более 6 минут: по 3 минуты с каждой стороны.

Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами. В качестве соуса рекомендуется использовать сметану или сгущенное молоко.

Источник: издание belnovosti.by