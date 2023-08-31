Когда в раковине образуется засор — просто бросаем аптечную таблетку: вся грязь вырывается из труб

Обычный копеечный аспирин из аптеки станет вашим незаменимым помощником в быту, когда вы узнаете его свойства.
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Если несколько таблеток ацетилсалициловой кислоты бросить в слив раковины или ванны и сверху полить уксусом, образуется мощная пена.
Эта реакция отлично справляется с такой проблемой, как засоры. Они растворятся моментально и вырываются из канализации. Сток будет очищен и заработает на отлично!
Хорошо бы по окончании процесса также обработать место засора вантузом.
Источник: techinsider.ru.