Всего 1 каплей йода смогли оживить герань: из чахлой превратилась в цветущую королеву

Всего одной капли обычного аптечного йода достаточно, чтобы вернуть к жизни чахлую герань.

Йод стимулирует рост растения, его цветение, помогает в борьбе с вредителями и болезнями.

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В 1 литре воды растворите 1 каплю йода. Этим раствором в объеме 60 миллилитров нужно пролить стенки горшка.

Йодные подкормки допускаются только не под прямыми солнечными лучами. Старайтесь не допускать попадания раствора на растение.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».