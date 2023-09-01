Чистим сковороду от двухслойного нагара — льем уксус поверх соды: мгновенно расплавит почерневший жир

Как легко и просто отмыть сковороду от двухслойного нагара: жир и копоть сойдут сами пластами, стоит только нанести это проверенное средство: делаем его своими руками из того, что есть в кухонной тумбочке. Насыпаем на потемневшую от жира и нагара поверхность сковороды соду (можно взять 6-8 ложек), соль и застилаем все бумажными салфетками, сверху льем уксус, чтобы состав как следует пропитался. Примерно через 30 минут, максимум час убираем салфетки.