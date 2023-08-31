Белеет на глазах: как в одно мгновение очистить самую загаженную ванну — средство копеечное

Если ваша ванна стала внушать ужас своим грязным видом, значит, пришло время для особенного средства.

Вы с легкостью приготовите его дома из самых дешевеньких ингредиентов и поразитесь результату. Грязь моментально сойдет на нет без всяких усилий!

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Возьмите две столовые ложки столового уксуса, одну столовую ложку отбеливателя «Белизна» смешайте в емкости.

Нанесите это средство на стенки ванны. Оставьте на 2–5 минут, а потом смойте водой. Вы увидите, как поверхность начнет белеть буквально в процессе нанесения.

Одной процедуры часто бывает достаточно, чтобы привести в порядок самую загрязненную ванну.

Источник: rsute.ru.