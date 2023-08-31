Вокруг плитки сорняка не бывает: берем на кухне порошок и насыпаем его в швы — ни травинки

Надоедливый сорняк вокруг плитки на даче или у дома не обязательно дергать каждые три дня. Просто протравите его солью. Такая почва просто не будет годна для жизни растений.

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Соли возьмите обильно и хорошенько присыпьте межплиточные пространства. Через два дня трава высохнет, снимите ее. А далее плиточка долго будет стоять чистой.

Для профилактики периодически насыпайте между швов соль и живите спокойно без сорняков и бесполезной работы!

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».