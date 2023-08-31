Самый загадочный: вот зачем нужен третий отсек в лотке стиралки — теперь всегда будете пользоваться

Большинство владельцев стиральных машин активно пользуются отсеками для порошка и кондиционера, но совершенно не догадываются о том, для чего нужно третье отделение лотка. А между прочим оно очень полезное. Если использовать весь доступный функционал техники, можно здорово облегчить себе жизнь.

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Итак, чтобы не запутаться, начнем по порядку. Самый глубокий отсек предназначен для порошка и жидких моющих средств. Он находится посередине.

Самое маленькое отделение лотка нужно использовать для кондиционера. Обычно оно расположено ближе к правому краю и имеет маркировку в виде цветка.

И, наконец, самый загадочный отсек. Как правило, он находится слева. Данное отделение нужно для загрузки стирального порошка при замачивании и предварительной стирке.

Источник: издание belnovosti.by.