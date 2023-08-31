Почему хлорофитум обязателен на каждой кухне: как только поставите горшочек, сразу ощутите

Простенький домашний цветок хлорофитум идеально подходит для выращивания на кухне. Дело в том, что это комнатное растение способно впитывать из воздуха токсины, формальдегид, продукты распада, которые образуются при горении.

Не удивительно, что у тех хозяек, которые поставили эти цветы у плиты, воздух на кухне всегда более свежий и чистый. В таких помещениях даже дышится легче.

Кроме того, хлорофитум насыщает воздух помещений кислородом и собирает на себе пыль.

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Ну а про эстетические качества растения и говорить не приходится. Цветок везде вписывается в интерьер, выглядит стильно и современно.

Источник: YouTube-канал «Домашний гид Лариса Зарубина».