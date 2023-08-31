Узнайте, как прогнать мышей за одну обработку: не убиваем, очень гуманно, но эффективно

Если в ваших владениях завелись мыши, но вы категорически не желаете ставить мышеловки, травить зверьков или заводить кота, то этот метод точно вам понравится.

Мыши на дух не переносят запаха мяты, поэтому купите в аптеке эфирное масло этого растения и прогоните их данным веществом.

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Соедините 300 мл воды, 15 капель эфирного масла, 10 мл спирта. Налейте состав в пульверизатор и обработайте все щели в полу дома.

Можно смочить в масле салфетки и положить в разных местах. Это касается и огорода. Привяжите такие мятные тряпочки на яблонях и кустах.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».