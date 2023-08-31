Важная подкормка для гортензий: этот состав обеспечит мощное цветение в новом сезоне — вносим в сентябре

Фото: freepik.com / wirestock

Растениям нужно набраться сил перед периодом покоя.

Мечтаете о пышной клумбе в новом сезоне? Тогда не забудьте подкормить гортензии особым составом до наступления холодов. Это поможет растениям восстановить силы перед периодом покоя. Они хорошо перенесут зиму и быстро пойдут в рост весной.

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Вносить удобрения следует во второй половине сентября или в самом начале октября. Следите за прогнозом погоды. Очень важно, чтобы земля была еще теплой. В этот период гортензиям нужен калий и фосфор. 

Чтобы приготовить питательный состав, можно взять 50 граммов суперфосфата и 25 граммов сульфата калия. Сухую смесь необходимо заделать в почву под кустами, а затем произвести полив. Этого количества подкормки  хватит для участка размеров в 1 м². 

Источник: flowergarden.pro

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