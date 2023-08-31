Почему фикус обязательно нужно поставить в спальне: гармония и счастье

Фикус не просто так держали с древних пор в российских домах. Наши соотечественники давно заметили: там, где есть это растение, — есть и гармония, любовь, добро.

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Принято считать, что фикус гармонизирует человеческую энергию, помогает выстроить хорошие отношения, возродить былую любовь.

А если поставить этот комнатный цветок в спальне, партнер будет стремиться сюда постоянно. И вовсе не за сном, а за страстью и яркими ощущениями. Так что обязательно разместите его в своей спальне, чтобы никогда не потерять интерес друг к другу и разжечь приятные эмоции.

Источник: дзен-канал «Важные вещи».