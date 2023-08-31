Огурцы будут плодоносить даже в сентябре: возьмите одну таблетку — вся грядка покроется завязями

Обычно огурцы заканчивают плодоносить в начале осени. Но опытные огородники точно знают, что в растения можно взбодрить, нужно только правильно их подкормить.

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Чтобы культура радовала урожаем до конца сентября, необходимо полить растения раствором янтарной кислоты. На грядку среднего размера потребуется всего одна таблетка аптечного средства.

Инструкция простая. Измельчите препарат в порошок и растворите его в десяти литрах теплой воды. Обратите внимание на то, что для этих целей можно использовать только отстоявшуюся жидкость.

Янтарная кислота начнет действовать очень быстро. Уже через несколько дней вы заметите, что растения стали выглядеть свежее. Новые плоды будут появляться до конца сентября. Поэтому запаситесь банками, чтобы сделать заготовки на зиму.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».