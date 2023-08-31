Почему женщинам нельзя ставить дома горшок с этим цветком: мужчины отворачиваются и уходят

Замечали, что с некоторыми людьми вам приятно и легко. А кто-то — настоящий энергетический вампир. Как только начинаешь с ним общаться, тут же падает настроение, все дела идут насмарку.

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Растения тоже, как и люди, несут в себе энергию. И у каких-то она добрая, положительная, а какие-то так и норовят навредить и высосать человеческие силы в себя.

Так красивая суданская роза или гибискус противопоказан женщинам. Никогда не ставьте это растение в своем доме, оно забирает женскую энергию: постепенно ваша женская привлекательность уходит, мужчины перестают интересоваться.

А вот в общественных помещениях растение вполне уместно. Здесь энергии столько, что не помешает ее немного почистить.

Источник: dzen.ru/vazhnoznat.com