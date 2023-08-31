Узнали, как отбелить вещи без химии: один из самых простых и дешевых способов

Отбелить вещи, которые приобрели серый или желтый оттенок, поможет дешевенький раствор.

Налейте горячую воду в таз, растворите в нем 3 столовые ложки перекиси водорода и столько же соли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Положите немного стирального порошка и влейте 1 чайную ложку нашатырного спирта. Размешайте..

Замочите в этом составе белые вещи. Оставьте на пару часов, а потом простирайте на руках или в машинке.

Вы не узнаете свои вещи, они станут кристально чистыми!

Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины»