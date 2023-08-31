Узнали, как отбелить вещи без химии: один из самых простых и дешевых способов

Отбелить вещи, которые приобрели серый или желтый оттенок, поможет дешевенький раствор.
Налейте горячую воду в таз, растворите в нем 3 столовые ложки перекиси водорода и столько же соли.
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Положите немного стирального порошка и влейте 1 чайную ложку нашатырного спирта. Размешайте..
Замочите в этом составе белые вещи. Оставьте на пару часов, а потом простирайте на руках или в машинке.
Вы не узнаете свои вещи, они станут кристально чистыми!
Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины»