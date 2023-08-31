Не покупаем новые кастрюли и сковородки: дешевым средством доводим старые до блеска

Кастрюля. Фото: соцсети

Посуда всегда выглядит как новая.

Сковороды и кастрюли всегда при использовании покрываются нагаром, который только твердеет и чернеет со временем.

Иногда кажется, что убрать его невозможно. Но это не так! Народное дешевенькое средство отмоет кастрюли и сковороды до блеска!

Главное — сильно не запускать их и вовремя очищать данным составом образующийся налет.

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4–5 столовых ложек соды залейте четвертью стакана колы. Смешайте и нанесите состав на посуду, которую нужно очистить. Оставьте примерно на 8–12 минут.

Далее смойте состав под теплой проточной водой, при необходимости используя моющее средство для посуды.

Источник: дзен-канал: «Будни обычной женщины».

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