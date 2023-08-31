Не покупаем новые кастрюли и сковородки: дешевым средством доводим старые до блеска

Сковороды и кастрюли всегда при использовании покрываются нагаром, который только твердеет и чернеет со временем.

Иногда кажется, что убрать его невозможно. Но это не так! Народное дешевенькое средство отмоет кастрюли и сковороды до блеска!

Главное — сильно не запускать их и вовремя очищать данным составом образующийся налет.