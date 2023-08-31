Наливаем прямо в барабан: достаем из машинки просто волшебные вещи — чистейшие, мягкие, без пятен

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Если перед запуском процесса автоматической стирки вылить стакан столового уксуса 9% прямо на белье, на выходе вы получите сказочно простиранные вещи!

Они будут сверкать чистотой. Белые станут белее, а черные — чернее. Ткань обретет мягкость, как после кондиционера. Уйдут неприятные запахи и пятна.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».