Комнатные цветы стали расти как на дрожжах: просто добавляли при каждом поливе

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Чтобы нейтрализовать соли, в полив необходимо включить лимонную кислоту. Возьмите 5 литров воды, дайте ей отстояться сутки. Добавьте примерно четверть чайной ложки лимонки. Растворите и полейте цветы. Используйте каждый раз при поливе, пока проблема не разрешится.

Также усилить рост и цветение помогает обычный сахар. Берите чайную ложку на литр воды. Растения обожают эту подкормку и всегда ярко реагируют на нее ростом и цветением.

Источник: дзен-канал «Ваш цветок».