Объявлен курс доллара на 3 октября: сидим на пороховой бочке

Экономические аналитики сообщили, что рубль продолжит слабеть к октябрю 2023 года. Практика показала, что налоговый период теперь особо не помогает — доллар как рос, так и будет пока расти.

«Фактически может показаться, что российская экономика сидит на ящике с порохом. Но мы наращиваем импортозамещение. Через 2–3 года все начнет налаживаться, надо только запастись терпением», — сообщила экономист Екатерина Константинова.