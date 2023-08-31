Принято только у нас: европейки изумляются этим привычкам российских хозяек

Российские хозяйки, как выяснилось, при ведении быта обладают привычками, которые чужды жительницам других стран. В Европе, например, другое отношение к постельному белью: англичанки не меняют его раз в неделю, как россиянки, а в лучшем случае раз в месяц. Они считают, что простыни и наволочки не пачкаются за ночь из-за пижам.

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Россиянки не видят ничего такого в том, чтобы кинуть в стиралку одну вещь и запустить по-быстрому постирать. А вот в других странах люди будут копить грязное белье, чтобы постирать все за один раз.

Изумляет иностранок и привычка российских хозяек готовить еду на неделю. Европейки предпочтут заказать доставку или полуфабрикаты, чтобы не стоять долго у плиты. А вот многим нашим женщинам, напротив, это в удовольствие.

Также изумляет европеек домашний огород. Им сложно понять, зачем выращивать овощи и корнеплоды на участке, ведь этим занимаются фермеры.

По материалам Дзен-канала «Уютный дом»