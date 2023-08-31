Покупаем только эту тушенку: в составе нет «крысиных хвостиков» и антибиотиков - нормы ГОСТа

В магазине продается много брендов тушенки, но неизвестно, какой лучше всего. Специалисты Роскачества провели исследование и выявили, какую продукцию следует покупать на самом деле.

На второй строчке оказалась тушенка марки «Барс». А первое место разделили между собой сразу два наименования - «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и «Атрус».

В составе этих тушенок содержится мясо. Нет никаких так называемых «крысиных хвостиков» и прочих добавок.

Также нет антибиотиков и других нитратов.

Тушенки изготовлены строго по ГОСТу и цена невысокая.

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