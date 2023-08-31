Не знали чем отмыть загаженную ванну: помогло аптечное средство за 11 рублей — грязь стекла темной жижей

Перекись водорода, которая стоит в аптеках около 11 рублей, является отличным средством против грязи на ванной или душевой кабине.

В сочетании с нашатырем, который активизирует вещество, она может сотворить настоящее чудо.

Даже самая загаженная сантехника вернется к своему первозданному виду и будет блистать чистотой на радость всех!

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Смешайте 100 мл нашатырного спирта с 50 мл перекиси водорода. Смочите губку в данном составе и протрите грязные поверхности.

При сильной рыжине и минеральных наслоениях смочите салфетки в растворе и оставьте на ночь, утром уберите и промойте теплой водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».