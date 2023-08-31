Шеф-повара эти продукты никогда не берут в супермаркете: настораживает

Удобство супермаркетов давно оценили хозяйки, голосуя рублем. Ведь за один поход в магазин можно совершить покупку товаров различного назначения — от продуктов питания до предметов гигиены и даже канцелярии.
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Между тем в продовольственном сегменте есть товары, которые в супермаркетах шеф-повара не покупают. Для этих целей они идут в совершенно другие места.
Шефы для кухонь своих ресторанов отыскивают только свежее и лучшее. Поэтому крайне редко посещают крупные торговые сети, а идут на рынок. Их цель — овощи и фрукты.
«В магазинах, как правило, все фрукты и овощи с одной партии закупки. Кроме того, все обработано, чтобы долго хранилось на витринах.
Вопрос стоит в качестве продукции, ведь мы то, что мы едим. В супермаркете помидоры стеклянные, «мертвые» будут стоить 50 рублей. На рынке можно купить за 80, но настоящие», — объяснил сайту «Городовой» шеф-повар Руслан Шмидов.