Давление меняет цифры: каким станет курс доллара в ближайшие дни

Курс доллара в последние дни неизменно ползет вверх. А на последних торгах за день он вырос на 76 копеек, дойдя до 96,22 рубля, евро показывает меньшую динамику, повысив показатели на 1,65 рубля, это 105,29 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эксперты считают, что происходит это из-за дисбаланса предложения валюты и спроса на нее, пока рынок находится в поисках новых равновесных уровней.

«Рынок остается тонким, приток иностранной валюты ограниченным, а спрос на нее — высоким, и это транслируется в неуверенность рубля. Впрочем, договоренности властей с крупными экспортерами о продаже дополнительных объемов валютной выручки, видимо, выполняются, что не дает российской валюте просесть сильнее», — прокомментировал Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций».

Александр Фетисов из Россельхозбанка считает, что в ближайшие дни доллар будет стоить 95,3–96,4 рубля.

Источник: 1prime.ru