Нежнее сырников не ели: просто заменили муку другим ингредиентом – в шоке, как же это вкусно!

Сырники давно полюбились россиянам по утрам, поскольку очень просты в приготовлении и быстро готовятся. Но нередко после жарки на тарелке оказываются сухие или твердые шайбочки. Все дело в муке: кто-то кладет ее меньше, кто-то — больше.

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А лучше от муки отказаться вовсе. Эта хитрость позволит завтракать сырниками нежнее облака, мягкими и воздушными.

Лучше вместо муки использовать не манку, а кукурузный крахмал. Две столовых ложки этого ингредиента исправят блюдо настолько, что от сырников будет не оторвать, а полюбят их даже дети.

По материалам сайта «Городовой»