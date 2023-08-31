Можно ли запускать стирку за стиркой в машинке: ахнули, когда узнали — теперь делаем вот так

Несмотря на то что стиральные машинки давно и прочно вошли в обиход россиян, не каждая хозяйка правильно эксплуатирует технику, сама того не подозревая. Например, запускает стирку за стиркой, чего категорически делать нельзя.

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О том, что между процедурами обязательно должны быть интервалы, некоторые просто не догадываются. Эксплуатировать без перерыва машинку — это значит серьезно сокращать срок ее службы.

Оказывается, нормой считается запуск машины в количестве 4–5 циклов в неделю. Если же столько раз хозяйка стирает в день, то страдают насос, тэн и двигатель — они работают на износ. Однако, если есть острая необходимость запустить стирку несколько раз, тогда специалисты настаивают на том, чтобы между циклами был перерыв от 20 мин до двух часов.

По материалам сайта Belnovosti