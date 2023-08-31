Закуска-пятиминутка из огурцов: добавили зелени, аджики – вкуснее не пробовали, получилось объедение

Из свежих огурцов на перекус можно сделать по-быстрому не только салат, но и сытную закуску-пятиминутку с чесночком и кислинкой. Это разнообразит стол в сезон свежих овощей и зелени.

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На полкилограмма огурцов потребуется 4 зубчика чеснока, пучок укропа, 0,5 чайной ложки соли и сахара, 1 ст ложку 9%-ного уксуса, 3 ст ложки растительного масла, черный молотый перец и аджика по вкусу.

Укроп, чеснок измельчить, огурцы вымыть, хвостики обрезать и порубить на несколько частей. Все перемешать в кастрюле, посолить и посахарить, а также влить масло и уксус.

Закуска готова! Для более глубокого и насыщенного вкуса рекомендуется убрать кастрюлю в холодильник на час, и уже тогда подавать к столу. Предварительно сдобрите перцем и аджикой – так вкус еще ярче.

По материалам сайта Belnovosti