Кабачковый салат «Тещин язык»: наготовили сразу много, потому что это зимняя любовь

«Тещин язык» - любимый многими россиянами салат. Зимой он сметается со стола так стремительно, что хозяйки готовят его большими объемами.

На 3 кг кабачков нам потребуется 5 сладких перцев, 2-3 головки чеснока, 1 стручок горького перца, 0,5 л томатного соуса, 0,5 стакана сахара, 1 стакан растительного масла, 0,25 л воды, 1,5 ч.л. соли, 3 ст.л. 9%-ного уксуса, несколько горошин черного перца и гвоздики.

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Очищаем кабачки от кожуры и семян, нарезаем плоскими длинными полосками. Все остальные овощи прокручиваем на мясорубке, добавляем масло, сахар, соль, уксус и ставим на огонь.

Как только масса закипела, добавляем в нее кабачки и варим еще 40 минут. По готовности разливаем по поллитровым банкам, сразу закатываем. Переворачиваем вверх дном и помещаем в одеяло до полного остывания.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»