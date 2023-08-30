«Почти на 10 градусов теплее нормы»: синоптик предупредил жителей Москвы об аномальной погоде 1 сентября

Погода в России часто преподносит сюрпризы. Этим летом жители Москвы сталкивались с жарой и ливнями. Особенно часто меняла погода в августе. И вот теперь приближается осень. 1 сентября дети отправятся в школу. Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что погода в этот день будет очень хорошей. Ожидается настоящее тепло.
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«1 сентября будет июльское тепло в Москве, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ожидается 12-17 градусов тепла. Во время школьных линеек будет уже около 20 градусов, а днем — 26-28. В области будет 24-29 градусов, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду.
Это аномально тепло. Это почти на 10 градусов теплее нормы, чем должно быть в это время года. По сути, это знаменует собой молодое бабье лето. Такой плавный переход от одного климатического сезона к другому», – поделился эксперт.
Напомним, что в некоторых регионах наоборот погода будет жуткой. В Приморском крае, на юге Хабаровского края, в Амурской области и в Еврейской автономной области ожидаются сильные ливни. Там могут быть потопы.