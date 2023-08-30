«Почти на 10 градусов теплее нормы»: синоптик предупредил жителей Москвы об аномальной погоде 1 сентября

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«1 сентября будет июльское тепло в Москве, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ожидается 12-17 градусов тепла. Во время школьных линеек будет уже около 20 градусов, а днем — 26-28. В области будет 24-29 градусов, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду.

Это аномально тепло. Это почти на 10 градусов теплее нормы, чем должно быть в это время года. По сути, это знаменует собой молодое бабье лето. Такой плавный переход от одного климатического сезона к другому», – поделился эксперт.