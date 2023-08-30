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«Водолей находится под Ураном. Он изобретатель, а также отличается прогрессивностью мысли. Так как Водолей — воздушный знак, он интеллектуально подвижен.

Тельцы так любят деньги, что очень изобретательны в их получении.

Водные стихии знака зодиака могут быть такими изощренными. Они изощряются за счет подстраивания. Потому что у некоторых стихия Нептуна работает. Например, Рыбы любят деньги. Все любят деньги. Каждый придет к ним своим способом, за счет этого и идет мотивация, чтобы мозг работал. Рыбки зарабатывают за счет того, что подстраиваются, хитрят, обманывают. Из них хорошие мошенники получаются.

У них еще хорошо развита эмпатия. Они располагают к себе человека. Они хорошие психологи. В математике они будут двоечники, а вот в гуманитарной сфере, в психологии они могут быть гениями. Понять человека им проще, чем понять цифры», — поделилась астролог.