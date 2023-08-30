Многие удивляются, что кто-то демонстрирует свою эрудицию и мощный интеллект. Таких людей обычно немного. Но родители всегда гордятся, если их ребенок вундеркинд. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, какие знаки зодиака имеют больше шансов стать гениями.
По ее словам, любой знак может быть гением, для этого нужны наличие определенных формул. При этом она выделила Водолеев, Тельцов и Рыб, у которых больше всего предпосылок для того, чтобы обладать более сильным интеллектом.
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«Водолей находится под Ураном. Он изобретатель, а также отличается прогрессивностью мысли. Так как Водолей — воздушный знак, он интеллектуально подвижен.
Тельцы так любят деньги, что очень изобретательны в их получении.
Водные стихии знака зодиака могут быть такими изощренными. Они изощряются за счет подстраивания. Потому что у некоторых стихия Нептуна работает. Например, Рыбы любят деньги. Все любят деньги. Каждый придет к ним своим способом, за счет этого и идет мотивация, чтобы мозг работал. Рыбки зарабатывают за счет того, что подстраиваются, хитрят, обманывают. Из них хорошие мошенники получаются.
У них еще хорошо развита эмпатия. Они располагают к себе человека. Они хорошие психологи. В математике они будут двоечники, а вот в гуманитарной сфере, в психологии они могут быть гениями. Понять человека им проще, чем понять цифры», — поделилась астролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева — астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro