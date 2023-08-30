Полное прекращение покупки долларов: самый новый прогноз по курсу валют — замерли и ждем сентября

Рубль на этой неделе снижается в цене уже третий день подряд во время торгов на Московской валютной бирже.
В эту среду, 30 августа, доллар стал дороже на 76 копеек, 96,22 рубля, юань — на 8 копеек, 13,17 рубля, евро — на 1,65 рубля, 105,29 рубля.
Финансовые аналитики дают четкий сигнал всем — пока нужно объявить самим себе о полном прекращении покупок валюты. Доллар, по словам экспертов, в ближайшее время будет расти. А вот в середине сентября появится шанс на его укрепление. Тогда и имеет смысл обменивать рубли на доллары — курс будет более выгодным.
«Прогнозный краткосрочный диапазон для доллара — 95,3–96,4 рубля, для юаня — 13,05–13,2 рубля», — оценил финансовый эксперт из Россельхозбанка Александр Фетисов.
Напомним, ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявлял, что в сентябре он видит больше шансов увидеть доллар ближе к 90, чем к 100.
По материалам 1prime.ru