Полное прекращение покупки долларов: самый новый прогноз по курсу валют — замерли и ждем сентября

Рубль на этой неделе снижается в цене уже третий день подряд во время торгов на Московской валютной бирже.

В эту среду, 30 августа, доллар стал дороже на 76 копеек, 96,22 рубля, юань — на 8 копеек, 13,17 рубля, евро — на 1,65 рубля, 105,29 рубля.

Финансовые аналитики дают четкий сигнал всем — пока нужно объявить самим себе о полном прекращении покупок валюты. Доллар, по словам экспертов, в ближайшее время будет расти. А вот в середине сентября появится шанс на его укрепление. Тогда и имеет смысл обменивать рубли на доллары — курс будет более выгодным.

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