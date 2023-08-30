90 или 100 рублей? Сколько будет стоить доллар: назван честный курс валют на сентябрь 2023 года

Рубль на торгах на Московской валютной бирже в эту среду вновь подешевел по отношению к мировым валютам — доллару, юаню и евро.
Курс доллара, по данным на 19:00 московского времени (к закрытию) вырос на 76 копеек, до 96,22 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,17 рубля, евро – на 1,65 рубля, до 105,29 рубля.
Впрочем, финансовые аналитики, оценивая шансы рубля на сентябрь 2023 года, считают, что у национальной валюты по-прежнему есть основания для укрепления позиций.
«В сентябре больше шансов увидеть доллар ближе к 90, чем к 100, — считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. — Судя по всему, договоренности властей с крупными экспортерами о продаже дополнительных объемов валютной выручки выполняются, что позволяет стабилизировать курс вблизи текущих уровней».
По материалам 1prime.ru