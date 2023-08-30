Этот кустарник красиво выглядит круглый год: посадите на своей даче — произведет фурор

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Отмечается, что весной эта культура красива из-за побегов, покрытых нежным серо-коричневым пушком, а вот летом на ней образуются бордовые соцветия. Осенью дерево тоже прекрасно из-за яркой окраски ажурных листьев. Зимой сумах вообще выделяется на общем фоне других растений благодаря гроздьям ягод.

А самое главное, что кустарник является неприхотливость. По данным ogorod.ru, он способен выживать буквально на любой почве. Однако лучше всего он растет на солнечном месте, защищенном от сквозняков.