Этот трюк поможет натереть любые овощи максимально быстро: просто засовываем салфетку в терку и наслаждаемся результатом

Натирать овощи не терке — не самый легкий труд на кухне. Во-первых, нужно прилагать физические усилия, а во-вторых, трудно натереть те же свеклу и морковь, чтобы не испачкать все вокруг.

В третьих, саму терку потом отмыть не так-то просто от мелких кусочков овощей.

Но есть один лайфхак, который избавит от двух трудностей из трех.

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