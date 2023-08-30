Этот трюк поможет натереть любые овощи максимально быстро: просто засовываем салфетку в терку и наслаждаемся результатом

Терка для овощей. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к совершенству в кулинарном искусстве.

Натирать овощи не терке — не самый легкий труд на кухне. Во-первых, нужно прилагать физические усилия, а во-вторых, трудно натереть те же свеклу и морковь, чтобы не испачкать все вокруг. 

В третьих, саму терку потом отмыть не так-то просто от мелких кусочков овощей.

Но есть один лайфхак, который избавит от двух трудностей из трех.

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Терку нужно расположить горизонтально и постелить на ее внутреннюю часть салфетку. Затем натирать овощи. Все, что нужно, будет падать на салфетку, а остальные части терки останутся чистыми.

По материалам vnimanie.pro

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