Этот трюк поможет натереть любые овощи максимально быстро: просто засовываем салфетку в терку и наслаждаемся результатом

Натирать овощи не терке — не самый легкий труд на кухне. Во-первых, нужно прилагать физические усилия, а во-вторых, трудно натереть те же свеклу и морковь, чтобы не испачкать все вокруг.
В третьих, саму терку потом отмыть не так-то просто от мелких кусочков овощей.
Но есть один лайфхак, который избавит от двух трудностей из трех.
Терку нужно расположить горизонтально и постелить на ее внутреннюю часть салфетку. Затем натирать овощи. Все, что нужно, будет падать на салфетку, а остальные части терки останутся чистыми.
По материалам vnimanie.pro