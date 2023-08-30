Опрыскайте этим средством яблони и груши в сентябре: через год будет столько урожая, что понадобится тележка

Дачный сезон подходит к концу. Опытные агрономы проводят сбор урожая и начинают готовить участок к холодам. Многие забывают про обработку плодовых деревьев после того, как собрали яблочки, груши и другие плоды.

Однако эту процедуру надо делать обязательно, так как это гарантирует чистый урожай в следующем году. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных отметила, что стоит проводить две обработки яблонь и груш от болезней осенью.