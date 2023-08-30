Опрыскайте этим средством яблони и груши в сентябре: через год будет столько урожая, что понадобится тележка

Дачный сезон подходит к концу. Опытные агрономы проводят сбор урожая и начинают готовить участок к холодам. Многие забывают про обработку плодовых деревьев после того, как собрали яблочки, груши и другие плоды.
Однако эту процедуру надо делать обязательно, так как это гарантирует чистый урожай в следующем году. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных отметила, что стоит проводить две обработки яблонь и груш от болезней осенью.
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По ее словам, первую обработку надо начинать сразу после сбора урожая, когда листва еще зеленая, чтобы избавиться от различных заболеваний.
А вот второе опрыскивание следует сделать в конце октября или начале ноября, и называется оно «искореняющим». Использовать агроном рекомендовала «Скор», «Хорус» или бордосскую жидкость. При этом обязательно надо чередовать их применение, чтобы не появилось эффекта привыкания возбудителей болезней к препаратам, пишут «БелНовости».