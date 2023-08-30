Нужно добавить всего один ингредиент — любая рыба станет в тысячу раз вкуснее: даже дети попросят еще

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По словам экспертов. Лимон отлично подходит для любой рыбы, но есть ингредиенты, которые ни в коем случае не стоит добавлять в рыбные блюда. В основном это касается специй.

Стоит знать, что шалфей и розмарин точно тут не пригодятся, так как придадут еде горьковатый привкус. Также в процессе приготовления не стоит добавлять укроп — он хорош только в качестве украшения перед подачей, пишут «ТУТ Новости».