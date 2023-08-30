Разрезаем лист и прикладываем к подмышкам: справляемся с запахом пота без дезодоранта — простое и натуральное средство

Дезодорант легко и просто можно заменить натуральным средством, которое не хуже справляется с нейтрализацией неприятного запаха пота от тела.

Например, можно воспользоваться цветком алоэ, об удивительных свойствах которого знают все. Оказывается, растение, которое есть практически в каждом доме, способно нейтрализовать неприятный запах пота плюс ко всем своим другим достоинствам.

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