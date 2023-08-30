Нежный и вкусный заливной пирог с яблоками: всего 10 минут готовки — все пальчики оближут

Для теста потребуется всего три яйца, 250 миллилитров кефира, 160 граммов сахара, щепотка соли, 300 граммов муки, 50 миллилитров растительного масла, чайная ложка разрыхлителя.

Чтобы приготовить начинку, надо взять четыре яблока, одну треть лимона, столовую ложку сахара, две столовые ложки кукурузного крахмала.

Сначала взбейте яйца с сахаром и солью миксером до состояния пены. А потом добавьте кефир и еще раз взбейте. После этого вмешайте в массу растительное масло.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Останется соединить муку с разрыхлителем, засыпать это в смесь и хорошо размешать. Затем надо очистить яблоки, нарезать небольшими кусочками, полить соком лимона, посыпать сахаром с крахмалом и перемешать.

Не стоит забывать, что форму для запекания надо смазать маслом и вылить туда половину теста. Сверху выкладывается начинка и поливается остатками теста. На это все уйдет всего 10 минут. Выпекайте полчаса в духовке при температуре 180 градусов. Получится обалденный пирог, пишет портал oka.fm.