Просто сделайте такие грядки в сентябре: соберете целую тонну огурцов спустя год без подкормок

Завершается сезон для дачников, но работы на грядках при этом не уменьшается. Чтобы земля не была истощена, стоит подготовить свой участок к зиме, чтобы спустя год урожая было не меньше. Агроном Анастасия Коврижных посоветовала дачникам в сентябре сделать «жирные» грядки под посадку огурцов, чтобы в следующем году вырастить их практически без подкормок.
По словам эксперта, на тех местах, где раньше рос лук, лучше разбить компостную грядку. Для этого надо прокопать вдоль всей грядки траншею глубиной 25-35 см.
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Затем постепенно наполните грядку ботвой и любой органикой. Подойдут корки от арбузов и дынь и другие пищевые отходы. После этого также добавьте лесной перегной.
В середине сентября следует закопать наполненную отходами траншею землей и накрыть пленкой, чтобы ускорить процесс перегнивания, пишут «Белновости».