Просто сделайте такие грядки в сентябре: соберете целую тонну огурцов спустя год без подкормок

По словам эксперта, на тех местах, где раньше рос лук, лучше разбить компостную грядку. Для этого надо прокопать вдоль всей грядки траншею глубиной 25-35 см.

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Затем постепенно наполните грядку ботвой и любой органикой. Подойдут корки от арбузов и дынь и другие пищевые отходы. После этого также добавьте лесной перегной.

В середине сентября следует закопать наполненную отходами траншею землей и накрыть пленкой, чтобы ускорить процесс перегнивания, пишут «Белновости».