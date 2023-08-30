Деньги придут на карты россиян осенью: объявлено о новых выплатах к школе — 14 тысяч рублей семьям с детьми

Не исключено, что со следующего года россияне, в семьях которых есть дети школьного возраста, получат единовременную денежную выплату к началу учебного года.
В Госдуму внесен законопроект, который и регламентирует этот процесс. Предполагается, что сумма единовременной выплаты к школе будет равна прожиточному минимуму на одного ребенка. Сейчас это без малого 14 тысяч рублей, а точнее, 13 944 рубля.
Для получения выплаты нужно будет обращаться в Социальный фонд РФ. Выплата будет приходить на следующий месяц после написания заявления.
Если закон будет принят, он вступит в силу в первого января 2024 года. Выплаты будут поступать на счета родителей с августа по декабрь.
По материалам ТАСС