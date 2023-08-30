«Такое не носим!»: в этом наряде мамам категорически нельзя появляться на школьной линейке 1 сентября

Лето заканчивается и приближается важный день для всех родителей. 1 сентября уже по-традиции состоятся школьные линейки. У детей начнется новый учебный год. Мамы обычно стараются сделать все, чтобы их чадо выглядело опрятно и стильно. При этом часто возникает вопрос, что надеть самому родителю.

Стилист стилист-имиджмейкер Диана Плиско предупредила читателей Teleprogramma.pro, от какого наряда точно стоит отказаться, чтобы не опозориться.