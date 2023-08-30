«Такое не носим!»: в этом наряде мамам категорически нельзя появляться на школьной линейке 1 сентября

Лето заканчивается и приближается важный день для всех родителей. 1 сентября уже по-традиции состоятся школьные линейки. У детей начнется новый учебный год. Мамы обычно стараются сделать все, чтобы их чадо выглядело опрятно и стильно. При этом часто возникает вопрос, что надеть самому родителю.
Стилист стилист-имиджмейкер Диана Плиско предупредила читателей Teleprogramma.pro, от какого наряда точно стоит отказаться, чтобы не опозориться.
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«Если говорить про наряды родителей, чего точно не стоит надевать – это платья длиной до колен либо до середины коленок, черного цвета с О-образным вырезом или вырезом-лодочкой. Это супер неактуально, мы такое не носим! Если даже это платье-футляр, то лучше длина миди или мини, если мама не стесняется своих ног», – пояснила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro