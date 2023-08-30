Пенсия станет в два раза больше: кого ждет приятный сюрприз уже с 1 сентября

Приятный сюрприз в виде индексации ожидает: граждан, завершивших трудовую деятельность в августе, получивших повышенную группу инвалидности в тот же месяц, а также граждан, которым в сентябре исполнится 80 лет.

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Отмечается, что у тех, кто отметит 80-летие, будет повышение размера фиксированной денежной части пенсии. Она увеличится вдвое — с 7 567,3 до 15 134,6 рубля, сообщает pensnews.ru.