Лето возращается, подвинув холода: синоптик заявил о старте мощного потепления, которое накроет Москву

В России погода часто бывает непредсказуемой. Это лето обрадовало не всех жителей, так как жарких дней в Центральной части страны было немного, а в августе похолодало и были ливни. Но ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что после ямы холода в столицу снова возвращается лето. 30 августа уже настала теплая и солнечная погода.