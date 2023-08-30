Лето возращается, подвинув холода: синоптик заявил о старте мощного потепления, которое накроет Москву

В России погода часто бывает непредсказуемой. Это лето обрадовало не всех жителей, так как жарких дней в Центральной части страны было немного, а в августе похолодало и были ливни. Но ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что после ямы холода в столицу снова возвращается лето. 30 августа уже настала теплая и солнечная погода.
«За бортом плюс 14 градусов. Переменная облачность, без осадков. В течение дня синоптическое утро будет определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому сохранится такое же чередование облачной и солнечной погоды. Осадки маловероятны», — пояснил синоптик, пишет «Вечерняя Москва».
По его словам, 30 августа воздух прогреется до плюс 22–25 градусов. Такая же погода будет в области. Ветер ожидается с востока с порывами до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Тишковец признался, это показатели настоящего лета. Обычно такая температура равна июльской норме.