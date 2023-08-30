«Жизнь подскажет, как расширить владения»: астролог раскрыла, чего добьются Водолеи до конца сентября

Многие люди ждут осени, так как это время перемен и чего-то нового. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, что ждать осенью. Она выделила один знак зодиака, который сможет многого добиться. Жизнь изменится к лучшему у Львов и Раков. А также успех будет на стороне Водолеев.
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«Водолеям в сентябре жизнь подскажет, как расширить владения и улучшить свои условия. Звезды обещают больше простора. Если удастся хоть частично воплотить те решения, которые приходят Водолеям в голову. Им стоит реализовывать или хотя бы записывать то, что они придумывают.
Вдохновением для них могут стать путешествия, осмотр новых городов. Выбраться из берлоги им пора и радоваться миру. Им сулят важные знакомства. Во второй и третьей декаде сентября могут случится романтические или перспективные знакомства», — поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева — астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro