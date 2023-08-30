Под крылом ангела-хранителя: Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которых ждет неимоверная удача с 30 августа

Многие замечали, что существует белая полоса, когда буквально все идет идеально. И в такие моменты даже крохотная удача может изменить жизнь к лучшему. На этот раз Тамара Глоба поделилась своим прогнозом. Астролог рассказала, каким знакам зодиака суждено получить подарок от ангела-хранителя в ближайшем будущем. По ее словам, этих счастливчиков будет преследовать удача с 30 августа.
Так Козероги станут зарабатывать еще больше. Деньги буквально потекут к ним рекой. У них появится внушительная прибыль, которую все же стоит отложить на будущее, чтобы не спустить все на незначительные радости. Также астролог предупредила, что представителям этого знака зодиака надо быть внимательнее к технике и на дороге, чтобы избежать лишних расходов.
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А вот Водолеям будет везти в личной жизни. В личных делах все пойдет свои чередом. Но лучше поберечь силы и обратить внимание на домашние дела, сообщает Telegram-канал «Русское радио».