Под крылом ангела-хранителя: Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которых ждет неимоверная удача с 30 августа

Так Козероги станут зарабатывать еще больше. Деньги буквально потекут к ним рекой. У них появится внушительная прибыль, которую все же стоит отложить на будущее, чтобы не спустить все на незначительные радости. Также астролог предупредила, что представителям этого знака зодиака надо быть внимательнее к технике и на дороге, чтобы избежать лишних расходов.

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А вот Водолеям будет везти в личной жизни. В личных делах все пойдет свои чередом. Но лучше поберечь силы и обратить внимание на домашние дела, сообщает Telegram-канал «Русское радио».