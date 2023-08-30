Раз в месяц протираем лимонкой комнатные цветы: растут как на дрожжах, цветут круглый год

Подкормки с лимонной кислотой очень любят комнатные растения. Это удобрение стимулирует их рост, цветение, повышает иммунитет и борется с вредителями.

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В 1 стакане воды растворяем четверть чайной ложки лимонной кислоты. Этим раствором можно и протирать листья, и опрыскивать.

Не стоит использовать этот способ чаще 1 раза в месяц. И не выставляйте растения сразу после обработки на солнце, чтобы не сжечь листья.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».