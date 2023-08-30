Фикус — растение для ленивых и тех, кто ценит добрую энергию: обязательно ставим дома

Обязательно посадите фикус у себя дома. Это домашнее растение не только очень красиво, но и полезно. К тому же неприхотливо.

Все, что вам нужно для него сделать, — это дать много солнечного света и оградить от сквозняков. Поливайте всего раз в неделю, к болезням и вредителям он устойчив.

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Фикус эффективно очищает воздух не только от пыли, но даже от фенола и бензола. К тому же, верят эксперты по фэншуй, растение обладает положительной энергетикой, вносит в дом уют и покой.

Если вам нужны благостные эмоции и счастье в доме, поставьте для гармонии отношений фикус возле кровати в спальне.

Источник: дзен-канал «Важные вещи».