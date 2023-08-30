Где 31 августа можно наблюдать суперлуние и «голубую луну»: редкое природное явление будет видно не везде

Ночь с 30 на 31 августа подарит жителям Земли удивительное зрелище — на небе будут наблюдаться суперлуние и «голубая луна» одновременно. Это означает, что полная Луна приблизится на максимально близкое к Земле расстояние, из-за чего будет казаться особенно огромной и яркой.

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Кроме того, будет наблюдаться редкий эффект «голубой луны» — оптическая иллюзия, при которой вокруг Луны можно будет увидеть голубоватое сияние. Лучше всего это интересное явление будет видно жителям Волгограда, Ростова-на-Дону, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Перми. В этих городах ожидается ясная безоблачная погода, что позволит рассмотреть гигантскую Луну во всей красе, сообщает издание «РИАМО».