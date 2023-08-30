Даже самая старая кастрюля заблестит: нагар, наслоения жира остскочат от этой содовой жижи

Этот чудо-способ даже самую старую кастрюлю с черным обгорелым днищем заставит блестеть.

В кастрюлю с 6 литрами теплой воды положите 3 столовые ложки пищевой соды, налейте 150 миллилитров столового уксуса 9%. На дно посуды положите лист фольги, сверху уложите кастрюлю с нагаром.

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Поставьте на огонь и прокипятите. Время кипячения зависит от степени загрязнения кастрюли. Но примерно от 20 минут.

Далее нагар отойдет с легкостью от кастрюли, вы будете поражены!

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки».