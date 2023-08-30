Махом убрали серость и желтизну с застиранных вещей: замочили в растворе аптечного порошка

Белые вещи рано или поздно застирываются и становятся сероватыми или желтоватыми, в общем, очень неприглядными.
Однако дешевенькая борная кислота в порошке, которая продается в любой аптеке, может вернуть тканям их первоначальный вид.
Борная кислота растворяет даже пятна от ржавчины и хорошо выводит следы пота.
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На один литр воды возьмите столовую ложку борной кислоты. Замочите в этом растворе вещи и для большего эффекта добавьте еще немного мыла или порошка. В таком виде оставьте на 3–5 часов, а потом просто хорошо прополаскайте.
Вещи будут белейшими! Учтите, что данный метод не подходит для деликатных вещей.
Источник: дзен-канал «Заметки скептика».