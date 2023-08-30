Герань стала цвести огромными шапками: всего лишь добавили перекись — диву даемся

Даже самая чахлая герань возродится и начнет цвести крупными роскошными шапками, если дать ей немного перекиси в сочетании с йодом.

Эти вещества есть у каждого в аптечке, а понадобятся нам буквально капли. Данная подкормка стимулирует рост, цветение, повышает иммунитет растений, уничтожает целый ряд недугов.

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Влейте 1 мл пepeкиcи и 0,6 мл йодa в 1 литp воды. Пролейте герань под корень на сухую землю, старайтесь на листья не попадать.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».